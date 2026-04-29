Il rapporto deficitPil si attesta al 3,1%, leggermente superiore allo 0,1% rispetto ai parametri stabiliti dall’Unione europea. La questione riguarda il Superbonus, considerato il principale ostacolo nel confronto con le istituzioni europee. In passato, le politiche adottate sotto la guida dell’ex premier sono state spesso al centro delle critiche per aver contribuito a questa situazione. La discussione si concentra ora su come correggere questa discrepanza.

Il Superbonus torna in scena. Non che se ne fosse mai andato davvero. Entra fra i protagonisti scomodi. Entra nel pieno del dibattito sul Documento di finanza pubblica. Cioè l’anticamera della prossima legge di Bilancio. L’ultima prima delle elezioni. Quella che il governo non può permettersi di sbagliare. Sul lato del palcoscenico manca il suo autore politico più riconoscibile, Giuseppe Conte, fermo in ospedale. Giorgia Meloni gli manda auguri di pronta guarigione. Un gesto istituzionale ed elegante. Ma la politica non fa sconti. Il Superbonus, presentato ai suoi tempi come una sorta di bacchetta magica dell’edilizia italiana - crescita, rilancio, efficienza energetica e persino felicità condominiale - continua a fare ciò gli riesce meglio: trasformare promesse nella realtà ostica dei numeri.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nel braccio di ferro con l’Unione il nostro punto debole è il Superbonus

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