Durante il recente vertice dell'Unione Europea, il governo italiano ha avanzato la richiesta di maggiore flessibilità fiscale per affrontare l'emergenza energetica. La Premier ha sottolineato la necessità di misure che permettano di gestire con efficacia i costi crescenti legati alla crisi energetica. La proposta mira a trovare un equilibrio tra le esigenze di bilancio e le sfide imposte dal contesto attuale.

?? Cosa sapere Meloni chiede all'Europa flessibilità fiscale per gestire l'emergenza energetica durante il vertice UE. La proposta mira a escludere gli aiuti energetici dal calcolo del Patto di stabilità. Prima della cena tra i leader europei, Meloni sollecita un intervento più audace da parte dell'Unione Europea per gestire l'emergenza energetica e suggerisce la necessità di non conteggiare determinati aiuti nelle spese fiscali. Parlando con durante il doorstep che precede l'incontro s .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia e conti pubblici: la sfida di Meloni per l’Europa

Notizie correlate

Crisi energetica, conti pubblici e immigrazione: Meloni a Cipro sprona l’EuropaLa premier ha esortato l’Ue a essere “molto più coraggiosa” a fronte della proposte di Ursula von der Leyen sul tema dell’energia Giorgia Meloni, nel...

Leggi anche: Energia e flessibilità sui conti, Meloni a Cipro prova a scuotere l’Europa: «Serve più coraggio»

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Crisi energetica e conti pubblici: Meloni tra emergenza Golfo, manovra e vincoli UE; Conti pubblici, Giorgetti: Approccio prudente è necessità; Von der Leyen ammonisce: Gli aiuti contro il caro-energia non peggiorino il deficit; Conti pubblici, Orsini: l’Ue faccia la Ue, serve intervenire sul debito.

Crisi energetica e conti pubblici: Meloni tra emergenza Golfo, manovra e vincoli UETra tensioni internazionali, caro energia e vincoli europei, l’esecutivo cerca margini di manovra su conti e forniture ... tg.la7.it

Energia e flessibilità sui conti, Meloni a Cipro prova a scuotere l’Europa: «Serve più coraggio»«Serve più coraggio sull’energia: l’inflazione non era una priorità europea?». Giorgia Meloni è atterrata a Cipro per la cena di lavoro dei Ventisette riuniti dalla presidenza cipriota nel Consiglio e ... msn.com

4 di sera. . Vertice europeo, i leader a caccia di energia Gli aggiornamenti in diretta da Cipro a #4disera - facebook.com facebook

Caro energia, Meloni ad Agia Napa: "Ue sia molto più coraggiosa" x.com