Meloni alla Camera e al Senato | le comunicazioni su crisi internazionale energia e Consiglio Ue

Ieri, alla Camera e al Senato, sono state effettuate comunicazioni ufficiali riguardanti la crisi internazionale, la situazione energetica e il prossimo Consiglio dell’Unione Europea. Durante l’incontro, hanno partecipato rappresentanti di diversi paesi, tra cui il Cancelliere tedesco e altri leader europei. Il dibattito ha riguardato principalmente questioni di politica estera e le strategie messe in atto per affrontare le sfide attuali.

AGI - Ieri una videocall, alla quale hanno partecipato tra gli altri il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il primo ministro svedese Ulf Kristeon (l'ultima riunione fu convocata a margine del vertice informale sulla competitività dello scorso 12 febbraio ad Alden Biesen) per spingere l'Europa ad accelerare sui temi della competitività e su un piano contro i rincari energetici (puntando anche alla sospensione del sistema Ets per stabilizzare i prezzi). Oggi, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari della maggioranza, dovrebbero esserci nuovi contatti con i leader Ue.