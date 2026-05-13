Meloni al premier time in Senato per rispondere alle opposizioni | Quadro economico internazionale complesso – DIRETTA

La presidente del Consiglio ha parlato in Senato nel corso della sessione dedicata al dibattito politico, affermando che il quadro economico internazionale si presenta complesso. Ha evidenziato come, secondo i dati ufficiali, i salari abbiano ripreso a crescere e in modo superiore all'inflazione, sottolineando i risultati ottenuti in materia di redditi e occupazione. La sua dichiarazione è stata accompagnata da un confronto con le opposizioni, che hanno posto domande su vari aspetti dell’economia nazionale.

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