La presidente del Consiglio ha rivendicato i risultati ottenuti sul fronte dei redditi e del lavoro: “I salari hanno ripreso gradualmente a crescere, più dell'inflazione. E seppure lentamente le famiglie stanno ricominciando a riacquistare il potere d'acquisto. Lo abbiamo fatto con il taglio del cos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni al “premier time” in Senato per rispondere alle domande delle opposizioni: “Quadro economico internazionale complesso”

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