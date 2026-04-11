Le aziende tecnologiche stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale destinati a gestire gli impianti nucleari. Le autorità statali stanno valutando l'adozione di queste tecnologie per automatizzare il controllo e la supervisione delle centrali. Le discussioni riguardano le implicazioni di affidare ai sistemi automatizzati responsabilità che fino a poco tempo fa erano esclusiva delle autorità pubbliche. Le decisioni sono attese nei prossimi mesi, mentre si intensificano gli investimenti nel settore.

Il controllo degli impianti nucleari sta per passare dalle mani delle autorità statali ai sistemi decisionali privati e agli algoritmi avanzati, a seguito di un accordo siglato negli Stati Uniti nel marzo 2026 tra Microsoft e Nvidia con il supporto del Dipartimento dell’Energia e della Nuclear Regulatory Commission. Questa svolta mira a abbattere i tempi burocratici per le licenze del 92%, trasformando la gestione dell’energia atomica da questione di sovranità nazionale a settore guidato dal business tecnologico. Per decenni, l’energia nucleare è rimasta il simbolo della potenza degli Stati, una risorsa strategica gestita attraverso segreti governativi e centri di ricerca nazionali come Enea in Italia, che ha mantenuto vive le competenze tecniche anche dopo i referendum del 1987 e del 2011. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare e IA: i giganti tech guidano il futuro dell’energia atomica

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Guido Tonelli, fisico nucleare, docente all’Università di Pisa, al CERN di Ginevra, è ospite a @SOULTv2000 oggi #11aprile ore 11.20 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @Monicamondo @Unipisa @CERN @CERNpress @feltrinellied x.com