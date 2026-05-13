Durante un question time al Senato, la premier ha commentato come le tensioni geopolitiche influenzino la crescita economica del paese. L’evento ha visto anche la partecipazione dei ministri degli Esteri e della Difesa, che hanno discusso di questioni internazionali. La discussione si è concentrata su diversi temi legati alla situazione internazionale, coinvolgendo le commissioni competenti.

Question time per la premier Meloni al Senato. Tra i tanti temi affrontati anche la delicata attualità internazionale, che è stata al centro dell’audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Tajani e Crosetto. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Meloni a tutto campo: “Tensioni geopolitiche incidono su crescita”.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni a tutto campo: “Tensioni geopolitiche incidono su crescita”.

Notizie correlate

Meloni: "Le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita"AGI - Il quadro economico internazionale "particolarmente complesso" e le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già...

Leggi anche: "Tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita". Premier time, la risposta di Meloni

Temi più discussi: Tabellino partita Leoncelli vs Suzzara Sport Club; Ho temuto il peggio, ma sono grato del sostegno bipartisan. Conte parla della sua malattia; Navi italiane a Hormuz e nodo energetico, oggi l'incontro Meloni-Rubio; Padellaro: Campo largo? Non hanno un candidato premier, né un programma, non sanno neppure chi sono. Con loro Meloni dorme sonni tranquilli.

MA INSOMMA, TRA STIPENDI E INFLAZIONE COME STANNO LE COSE? Se sei della curva sud (Il Campo Largo) dici: male, malissimo, su tutta la linea, colpa del governo. Se sei della curva nord (la maggioranza) dici: bene, benissimo, su tutta la linea, m x.com

Poi ci meravigliamo se in campo fanno pietà? threads

Conte, Meloni si è scatenata, ma dice tutto e il contrario di tuttoDa qualche giorno Meloni è scesa in campo pesantemente per la campagna referendaria. Da ultimo si è scatenata, ieri è stata in tv. Oggi un video. C'è un ulteriore dato, una fortissima ... ansa.it

Silvia Salis e le primarie del campo largo: Pronta a tutto. Dopo aver fatto il sindaco…Il campo largo va verso le primarie per decidere il leader della sinistra che sfiderà Meloni alle prossime elezioni politiche. Alla partita sembra iscriversi adesso anche Silvia Salis, la sindaca di ... affaritaliani.it