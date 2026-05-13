Melillo Nordio e la magistratura che fa politica sulle intercettazioni

Da linkiesta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 maggio, il ministro della Giustizia ha risposto pubblicamente a una lettera riguardante le intercettazioni telefoniche. La risposta è arrivata in un momento in cui si discute di possibili interferenze della magistratura nella politica. La questione coinvolge anche altri esponenti e aspetti legati alle indagini giudiziarie e alle modalità di utilizzo delle intercettazioni nel contesto legale. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sull'equilibrio tra poteri dello Stato e tutela dei diritti individuali.

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L’8 maggio il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha risposto alla lettera – resa pubblica quattro giorni prima dal Corriere della Sera – che il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha inviato il 20 aprile allo stesso ministro, a quello dell’Interno, Matteo Piantedosi, e alla presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. Nella lettera, Melillo denunciava effetti «oltremodo gravi e allarmanti» di una riforma risalente al 2023, una stretta sulle intercettazioni che a suo dire avrebbe paralizzato le investigazioni sulla criminalità organizzata e sui suoi legami con l’economia legale. Il riferimento è al decreto-legge 10 agosto 2023, n.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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