Altro che lotta alla mafia l’allarme di Melillo | La legge sulle intercettazioni frena le indagini

Il procuratore nazionale antimafia ha espresso preoccupazione riguardo alla recente riforma delle intercettazioni, definendola un ostacolo per le indagini contro la criminalità organizzata e il terrorismo. Secondo le sue dichiarazioni, la normativa limita le possibilità di raccogliere prove cruciali, riducendo l’efficacia degli interventi investigativi. La discussione sulla legge si concentra ora sugli effetti pratici che questa potrebbe avere sulla lotta alle attività illecite.

Il procuratore antimafia, Giovanni Melillo, lancia l'allarme sulla legge sulle intercettazioni del governo, accusata di frenare le indagini. Un netto passo indietro. Un’arma in meno per la lotta alla mafia e al terrorismo. Questo è l’effetto della riforma delle intercettazioni del governo secondo il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo. In una lettera indirizzata ai ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, Melillo scrive, come riporta il Corriere della Sera, che la riforma si è rivelata “oltremodo grave e allarmante, in ragione dell’obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Buonasera Mi riccolego ad un altro post scritto qui da un utente. Ho smarrito la mia cartà d'identità (che stava per scadere) e ho fatto la debuncia ai carabinieri. Al comune hanno rilasciato anche a me la foto legalizzata con anche il codice della carta d'identita - facebook.com facebook