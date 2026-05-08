Il ministro della giustizia ha proposto un incontro tecnico con il presidente del tribunale di sorveglianza per discutere delle recenti modifiche alle norme sulle intercettazioni. Le questioni al centro del confronto riguardano l’impatto delle nuove leggi sulla validità delle prove raccolte e le difficoltà che la magistratura segnala nelle indagini antimafia. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra esigenze di sicurezza e rispetto delle garanzie processuali.

? Domande chiave Come influiscono le nuove regole sulla validità delle prove raccolte?. Perché la magistratura denuncia un blocco operativo nelle indagini antimafia?. Chi deve decidere tra tutela della privacy e sicurezza pubblica?. Quali rischi corrono i territori se le intercettazioni diventano inutilizzabili?.? In Breve Melillo coinvolge Piantedosi e la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo.. Controversia centrata sull'articolo 270 del codice di procedura penale.. M5S chiede decreto legge immediato per evitare impunità ai clan.. Rischio paralisi indagini mafia e terrorismo nei quartieri e nelle province..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intercettazioni, Nordio propone un confronto tecnico a Melillo

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