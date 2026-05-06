Jasmine Carrisi ha commentato il momento difficile vissuto dal padre, affermando che è una persona di cuore e che la sua vulnerabilità deriva dal dolore condiviso. La ragazza ha spiegato che questa è stata la prima volta che ha visto il genitore così fragile, sottolineando il legame emotivo e la sofferenza che ha attraversato in questi periodi complicati. La sua testimonianza offre uno sguardo intimo sulla condizione emotiva del padre.

Nel salotto di Mara Venier, Al Bano ha replicato: «Ho il dovere di rispondere a certe battute che non ho gradito». E, a proposito della figlia, «Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio. È solo lì che lei è viva», ha detto prima di scoppiare a piangere. «Non ammazzarmi Romina, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato». Nel corso dell’intervista a Domenica In, Al Bano ha mostrato il suo lato più intimo, e Jasmine Carrisi, nata dalla relazione tra il cantante e Loredana Lecciso, lo ha confermato: «Questa è stata la prima volta che ho visto mio padre così vulnerabile, ha fatto bene a difenderci.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jasmine Carrisi difende papà Al Bano: «È una persona di cuore. Se Romina Power non ha trovato un pilastro in lui è perché anche lui stava attraversando lo stesso dolore»

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