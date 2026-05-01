Un giornalista è stato fermato dalle autorità israeliane mentre si trovava a bordo di una nave della flottiglia nel Mar Mediterraneo. Il reporter, che stava documentando l’azione, ha raccontato di essere stato bloccato dopo circa cinque giorni di navigazione, senza ulteriori dettagli sulle ragioni dell’intervento. La vicenda ha suscitato attenzione, ma al momento non sono stati forniti comunicati ufficiali sulle motivazioni del fermo.

Sondrio, 1 maggio 2026 – Era un’eventualità, “ma non ce l’aspettavamo così presto, dopo soli cinque giorni di navigazione. Si è trattato di un’azione di pirateria su larga scala delle forze armate israeliane ingiustificabile, anche perché in acque internazionali, a circa 600 miglia dalle coste israeliane. Speriamo che i governi europei, compreso quello italiano, condannino con forza e il prima possibile”. La testimonianza di Andrea Sceresini. A parlare, nelle ultime storie che è riuscito a diffondere via social, è il giornalista valtellinese, collaboratore del Manifesto, Andrea Sceresini che risulta tra i 175 arrestati – 22 gli italiani – durante il raid israeliano di due notti fa contro la Global Sumud Flotilla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fermato dagli israeliani: il reporter Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla e il suo racconto

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