Nel sud del Libano, le immagini mostrano ampie zone distrutte dopo gli attacchi militari condotti da forze israeliane. Le operazioni sono state avviate in risposta a tensioni nella regione, coinvolgendo zone abitate e infrastrutture locali. Le immagini documentano danni diffusi a villaggi e strutture civili, con edifici ridotti in rovina e aree desertificate. La situazione rimane tesa, con una presenza militare che insiste nell’area.

(LaPresse) Le immagini mostrano una distruzione diffusa in alcune zone del Libano meridionale a seguito dell’invasione israeliana dell’area per condurre operazioni militari contro Hezbollah. L’esercito israeliano ha istituito una zona cuscinetto che si estende per circa 10 chilometri all’interno del territorio libanese. In questa zona, abitazioni e infrastrutture sono state distrutte; Israele sostiene che le demolizioni abbiano lo scopo di eliminare le postazioni di Hezbollah e impedire ai combattenti di operare in prossimità del confine. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, i villaggi nella zona meridionale distrutti dagli attacchi israeliani

Lebanon declares Iran envoy persona non grata as Israeli strikes continue; AP explains

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