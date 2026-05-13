Il principale sindacato dei medici ospedalieri ha evidenziato come, senza nuovi investimenti, il sistema sanitario italiano rischi di risultare troppo fragile nel fronteggiare eventuali emergenze sanitarie. Pur non segnalando un allarme hantavirus, il sindacato ha sottolineato la carenza di personale come una criticità costante. Attualmente, l’Italia non si trova di fronte a un’emergenza analoga a quella vissuta durante la pandemia, ma la situazione rimane sotto stretta osservazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anaao: “Non c’è allarme hantavirus, ma continua a mancare personale”. Secondo il principale sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, l’Italia oggi non si trova davanti a un’emergenza sanitaria simile a quella vissuta durante il Covid-19. Tuttavia, in caso di una nuova pandemia, il sistema sanitario nazionale potrebbe trovarsi in seria difficoltà a causa della persistente carenza di personale medico. A sottolinearlo è Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato, che ha spiegato all’Ansa come gli ospedali italiani non siano ancora pronti ad affrontare un eventuale nuovo shock sanitario di grandi proporzioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medici ospedalieri: senza nuovi investimenti il sistema è troppo fragile per affrontare ipotetiche emergenze sanitarie

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