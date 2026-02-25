Imola senza F1 | piano anti-rumore e nuovi investimenti per il 2026

L’assenza della Formula 1 e il problema del rumore hanno spinto Imola a pianificare nuove strategie per il futuro. La decisione di non ospitare il Gran Premio nel 2026 deriva da una serie di restrizioni ambientali e richieste della comunità locale. Per far fronte a questa situazione, sono stati annunciati investimenti mirati a migliorare le infrastrutture e ridurre l’impatto acustico. Il progetto coinvolge anche iniziative per riqualificare l’area circostante al circuito.

L'assenza della Formula 1 e la sfida del rumore: i dettagli del piano per Imola. Il circuito di Imola si prepara a un 2026 senza la Formula 1, un anno che l'amministratore unico di Formula Imola, Massimo Monti, definisce complicato. L'assenza del Gran Premio avrà impatti significativi, ma la società pubblica controllata al 100% da Con.Ami non intende fermare gli investimenti. Tra le priorità, la riduzione del rumore e la progettazione della nuova barriera acustica in via Malsicura. L'assessora Elena Penazzi ha sottolineato che nel 2025 sono stati registrati pochi sforamenti dei limiti di rumore, grazie al lavoro di mitigazione.