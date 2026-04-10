Legambiente e la città resiliente Come affrontare le emergenze

Rendere la città più resiliente vuol dire renderla più bella e offrire un futuro migliore a tutti. Questo è stato uno dei tasselli del mosaico emerso alla conferenza ’La città resiliente’ organizzata da Legambiente a Palazzo Binelli. A illustrare la situazione l’architetto Fausto Ferruzza presidente di Legambiente Toscana con la presidente della sezione di Carrara, Paola Antonioli. Perchè è importante la prospettiva della città spugna? Un progetto che guarda a un nuovo modo di pensare per l’ acqua, ovvero trasformare l’acqua da minaccia in risorsa, da emergenza a infrastruttura vitale, promosso dall’istituto nazionale di bioarchitettura per ripensare l’acqua come infrastruttura ambientale per una riflessione condivisa su città, paesaggio e resilienza urbana, tra visione progettuale e responsabilità ecologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Legambiente: l’Italia rincorre le emergenze anzichè prevenirleMentre ancora prosegue la conta dei danni per l’ultima ondata di maltempo che ha colpito soprattutto Sicilia, Calabria e Sardegna, Legambiente torna...

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Legambiente: Chiazza marrone durante operazioni in mare davanti al Canaletto. L’associazione scrive ad Arpal e CapitaneriaNella giornata di ieri si è verificato un fatto preoccupante: nell’area portuale prospiciente il quartiere di Canaletto, attorno al mezzo che sta svolgendo operazioni di dragaggio o similari si è esp ... msn.com

Ecoforum provinciale della Città metropolitana di Roma di LegambientePremiati i 72 Comuni Ricicloni, con differenziata oltre il 65% Differenziata al 54% nella provincia della Capitale, sarebbe del 69% senza Roma, ma il miglioramento annuale di 1,1% arriva grazie al lie ... newtuscia.it

In vista della giornata nazionale del mare, Legambiente diffonde nuovi dati sull’abbandono dei mozziconi di #sigaretta sulle spiagge italiane: oltre 50 mila raccolti in 12 anni - facebook.com facebook