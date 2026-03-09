Gen Z tra amori fantasmi e realtà | la nuova antologia di Accento lancia gli scrittori di domani

Una nuova antologia pubblicata da Accento edizioni raccoglie i racconti di giovani scrittori della Gen Z, affrontando temi come amori, fantasmi e realtà. Sono passati circa tre anni e mezzo da quando l’editore ha pubblicato il suo primo volume con 12 autori under 25. La pubblicazione si concentra sui talenti emergenti e offre uno sguardo sulle voci più giovani del panorama letterario.

A tre anni da 'Quasi di nascosto', la casa editrice di Alessandro Cattelan pubblica una nuova raccolta di racconti scritti da under 25 Sono passati poco meno di tre anni e mezzo da quando, a poche settimane dalla sua fondazione, Accento edizioni pubblicò Quasi di nascosto (12 nuovi autori sotto i 25). Un'antologia di racconti ispirata all'indagine che Pier Vittorio Tondelli aveva condotto negli anni '80 per Transeuropa, con l'obiettivo di trovare risposta a una domanda: cosa raccontano oggi i più giovani? La casa editrice di Alessandro Cattelan, forte del successo di pubblico, ha deciso di rendere periodica la propria indagine, dando alle stampe un nuovo volume.

