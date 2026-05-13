Medicare | l’IA guida il nuovo piano per curare i malati cronici
Un nuovo piano di assistenza ai pazienti cronici utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le cure e ridurre le visite al pronto soccorso. La strategia prevede l’impiego di sistemi di IA per monitorare i pazienti a distanza e intervenire tempestivamente in caso di peggioramenti. Il modello di pagamento sarà rivisto per favorire interventi preventivi e di gestione a lungo termine. Sono coinvolti pazienti con patologie croniche che riceveranno assistenza più mirata e continua.
? Domande chiave Come può un'intelligenza artificiale ridurre le visite al pronto soccorso? Chi sono i pazienti che beneficeranno del nuovo modello di pagamento? Perché l'IA deve gestire dati così intimi sulla povertà e salute? Come farà la tecnologia a risolvere problemi come la mancanza di cibo??? In Breve Programma ACCESS gestito da CMS attivo dal 5 luglio con 150 organizzazioni test. Modello Pair Team riduce del 50% le visite improprie al pronto soccorso. Abe Sutton e Jacob Shiff g .🔗 Leggi su Ameve.eu
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