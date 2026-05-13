Medicare | l’IA guida il nuovo piano per curare i malati cronici

Un nuovo piano di assistenza ai pazienti cronici utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le cure e ridurre le visite al pronto soccorso. La strategia prevede l’impiego di sistemi di IA per monitorare i pazienti a distanza e intervenire tempestivamente in caso di peggioramenti. Il modello di pagamento sarà rivisto per favorire interventi preventivi e di gestione a lungo termine. Sono coinvolti pazienti con patologie croniche che riceveranno assistenza più mirata e continua.

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