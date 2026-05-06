La nave da crociera colpita da epidemia di hantavirus attraccherà alle Canarie per curare i passeggeri malati

Una nave da crociera è stata sottoposta a un sopralluogo da parte di un team di epidemiologi a causa di un'epidemia di hantavirus che ha colpito alcuni passeggeri. Nei prossimi giorni, la nave attraccherà alle Isole Canarie, in Spagna, per permettere il trasferimento e le cure dei malati. La decisione è stata presa dopo le verifiche sanitarie svolte a bordo.

Dopo il sopralluogo a bordo da parte di un team di epidemiologi la nave MV Hondius colpita da un'epidemia di hantavirus sbarcherà nei prossimi giorni alle Isole Canarie, in Spagna.🔗 Leggi su Fanpage.it

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