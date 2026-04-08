In Italia, nel 2025, si prevede che circa 13 milioni di persone convivano con più di una malattia cronica. Si tratta di un numero che evidenzia l’estensione della condizione di multimorbilità nel Paese. La presenza di più patologie contemporaneamente rappresenta un fenomeno in crescita, con implicazioni sulla gestione sanitaria e sui servizi dedicati alla popolazione.

Nel 2025, circa 13 milioni di persone in Italia convivono con due o più patologie contemporaneamente. I dati aggiornati evidenziano come la multimorbilidà stia diventando una sfida centrale per un Paese caratterizzato da un forte invecchiamento demografico. Il fenomeno mostra una crescita costante se confrontato con il 1993, quando i casi erano fermi a 10,3 milioni. Di questo totale attuale, l’incidenza maggiore si registra tra gli ultra 75enni, che rappresentano il 39% dei malati cronici multipli, a fronte di un 21,3% registrato trent’anni fa. Tuttavia, emerge un dato positivo: se si isola l’effetto dell’età, la diffusione generale della multimorbilidà è calata di 3 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia, 13 milioni di malati cronici: l’allarme multimorbilidà

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