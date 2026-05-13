McDonald' s settimo ristorante a Genova | quando apre

Un nuovo punto vendita McDonald's aprirà a Genova entro la fine di maggio, diventando il settimo ristorante nella città. La conferma ufficiale è arrivata dall'ufficio stampa dell'azienda, che ha comunicato la data di apertura senza fornire ulteriori dettagli. La notizia è stata diffusa oggi da fonti ufficiali, senza indicazioni sui tempi di preparazione o eventuali aperture precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui