McDonald' s settimo ristorante a Genova | quando apre

Da genovatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo punto vendita McDonald's aprirà a Genova entro la fine di maggio, diventando il settimo ristorante nella città. La conferma ufficiale è arrivata dall'ufficio stampa dell'azienda, che ha comunicato la data di apertura senza fornire ulteriori dettagli. La notizia è stata diffusa oggi da fonti ufficiali, senza indicazioni sui tempi di preparazione o eventuali aperture precedenti.

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Il ristorante McDonald's di Genova Waterfront aprirà entro la fine del mese di maggio. A confermarlo a Genova Today è stato l'ufficio stampa dell'azienda. Nei giorni scorsi si è svolto il McDonald's Job Tour di Genova, l'evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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