Apre il nuovo ristorante McDonald’s a Moncalieri | inaugurazione orari e servizi offerti

A Moncalieri aprirà sabato 28 febbraio il nuovo ristorante McDonald’s, il 34esimo McDonald’s in provincia e i 70esimo in Piemonte. Alle 17 la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro sarà alla presenza del sindaco Paolo Montagna. “Sono entusiasta di annunciare l'apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Moncalieri - commenta Giacomo Coluccio, Licenziatario McDonald’s -. Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione, ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte della città, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale” Il McDonald’s di corso Trieste, 95 a Moncalieri ha portato a 60 nuove assunzioni per un team di lavoro che proviene dal comune di Moncalieri e dall'area limitrofa di Torino Sud. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

