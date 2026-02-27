McDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone | come fare per candidarsi

McDonald’s ha aperto un nuovo ristorante a Foligno e sta cercando 60 nuove assunzioni. La catena di fast food ha avviato le selezioni per clienti interessati a lavorare nella struttura, invitando le persone a candidarsi. La ricerca riguarda diverse posizioni e le candidature sono aperte a chi desidera entrare nel team. La procedura di candidatura è disponibile online.

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Foligno del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di marzo 2026. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano. Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv: McDonalds.it. Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Lucera: ci sono 60 posti di lavoro, come candidarsiSono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Lucera del McDonald’s Job Tour, L’evento itinerante di...

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Roma, assunte 25 personeRoma, 19 dicembre 2025 – Apre oggi venerdì 19 dicembre il nuovo ristorante McDonald’s di Roma, presso il Centro Commerciale Happio.

Apre un nuovo McDonald’s in Umbria: «Cerchiamo 60 lavoratori»Apre un nuovo McDonald’s in Umbria. L’annuncio arriva direttamente dalla multinazionale che nei prossimi mesi inaugurerà un nuovo fast food a Foligno, dove ce n’è già uno nella zona Nord. McDonald’s, ... umbria24.it

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Montesarchio. Sono 40 i posti di lavoro.McDonald’s apre un nuovo ristorante a Montesarchio e cerca 40 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. tvsette.net

McDonald arriva a BAGHERIA! Apre Giovedì 26 FEBBRAIO, grande apertura del nuovo McDonald's in Via Santa Marina 49. Alle 11:00 taglio del nastro e dalle 15:00 intrattenimento per tutti. - facebook.com facebook