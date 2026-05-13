Mbappé Florentino le risse tra compagni | se la soluzione al caos Real fosse Mou?

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione 2025-26 del Real Madrid si distingue per numerosi episodi di tensione tra i giocatori, con risse che si sono susseguite durante le partite e negli spogliatoi. La presenza di Mbappé, con il suo carattere movimentato, ha contribuito ad aumentare le tensioni, mentre le condizioni di Arbeloa sono risultate precarie. Il club ha affrontato varie difficoltà, ponendo in discussione anche la gestione della squadra e le possibili soluzioni future.

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La stagione 2025-26 passerà alla storia come una delle più burrascose nella storia del Real Madrid. Non bastavano le risse tra compagni, la situazione traballante di Arbeloa e il carattere inquieto di Mbappé. Al caos già esistente si è aggiunta l’incredibile conferenza stampa di Florentino Perez, che per il prossimo anno potrebbe affidarsi a una vecchia conoscenza come José Mourinho per risollevare la Casa Blanca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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