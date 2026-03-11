Stasera si disputa l’ottavo di finale d’andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. In passato si è parlato di un possibile trasferimento di Vinicius Jr. in Arabia, ipotesi che avrebbe aperto la strada a un possibile arrivo di Haaland al Real Madrid per affiancare Mbappé. Attualmente, nessuna delle due trattative è confermata.

Questa sera l’ottavo di finale d’andata di Champions tra Real Madrid e Manchester City. I blancos sognavano di ingaggiare Erling Haaland per affiancarlo a Kylian Mbappé, ma mai dire mai: tutto potrebbe dipendere dalla partenza di Vinicius Jr. L’Equipe scrive: Haaland non è nel momento migliore di forma, ma questo non dovrebbe impedirgli di scendere in campo al Santiago Bernabéu per affrontare il Real Madrid. Con il Manchester City, lì non ha mai perso. E nella sua ultima apparizione, il 10 dicembre, ha segnato il rigore che ha regalato la vittoria alla sua squadra (2-1). Quel giorno, dall’alto del palco d’onore, Florentino Pérez avrà probabilmente pensato che quella situazione non si sarebbe mai verificata se avesse ingaggiato il bomber qualche mese prima, come aveva preso in considerazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé e Haaland oggi sarebbero potuti essere compagni di squadra, se Vinicius fosse andato in Arabia (L’Equipe)

