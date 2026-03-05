La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, giovedì 5 marzo 2026, si concentra sulla possibile soluzione per il Real Madrid, con il nome di Allegri come candidato principale. Florentino Pérez, presidente del club, lo avrebbe corteggiato per sette anni, secondo quanto riportato. La rassegna stampa si concentra su questa ipotesi e sugli sviluppi legati alla dirigenza della squadra spagnola.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Dušan Vlahovic. L'attaccante della Juventus, fermo da fine novembre per un'operazione all'adduttore, si è allenato ieri per la prima volta in gruppo dopo tre mesi e, a sorpresa, potrebbe andare già in panchina contro il Pisa nel prossimo impegno di campionato all'Allianz Stadium. Con il rinnovo di contratto sullo sfondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Real Madrid, soluzione Allegri. Florentino Pérez lo corteggia da 7 anni”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri, il Real Madrid ci riprova: è l’obiettivo di Florentino Pérez”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026.

Il Real Madrid vuole strappare Allegri al Milan in estate: pronto l’assalto di Florentino Perezil Real Madrid vorrebbe Allegri per la prossima stagione, riaccendendo una pista già sfumata due volte in passato.

Contenuti e approfondimenti su Real Madrid.

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 marzo: la rassegna stampa; Il Real Madrid piomba su Allegri; Il Corriere dello Sport sicuro: Real Madrid su Allegri; Edicola - Il Real Madrid ripensa nuovamente ad Allegri, il tecnico del Milan nel mirino del Blancos.

Allegri, il Real ci riprovaAllegri, il Real ci riprova: ecco il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. A Madrid torna di moda Max: terzo tentativo di Florentino, che si ... tuttojuve.com

Il Real Madrid piomba su AllegriLa prima pagina del Corriere dello Sport apre con la notizia di mercato che scuote il Milan: il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Allegri per la prossima stagione ... corrieredellosport.it

"Era la Semifinale di Coppa del Re. Stavamo giocando contro il Real Madrid al Bernabeu. Ci fu un calcio d'angolo, e dalla curva lanciarono un accendino che sfiorò la spalla di Piquè. Io vidi tutto perché in quel momento ero li vicino. Lui lo raccolse per portarlo - facebook.com facebook

#Allegri: voci sul futuro e sul Real Madrid. Il Milan deve evitare un grossissimo errore #milan #SempreMilan x.com