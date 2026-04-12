Il teatro Dadà di Castelfranco chiude la stagione martedì sera alle 20 con lo spettacolo intitolato ‘Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi’. La rappresentazione è l’ultimo appuntamento di un programma che ha visto diverse rappresentazioni durante i mesi precedenti. La pièce affronta il tema dell’identità italiana attraverso una narrazione teatrale.

Il teatro Dadà di Castelfranco chiude la stagione, martedì, con lo spettacolo ’Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi’, in scena alle 20.30. Lo scrittore e traduttore Paolo Nori (foto) e Nicola Borghesi, autore, regista, attore e cofondatore della compagnia Kepler-452, si sono conosciuti nel 2018: da questo incontro nasce lo spettacolo che li ha portati a indagare il concetto di patria. Cosa vuol dire, essere italiani? Avere lo zaino Invicta? Parlare male le lingue straniere? Gesticolare? Cantare canzoni d’amore? Mangiare la pasta al dente? Non pagare le tasse? Essere eleganti? Portare gli occhiali scuri anche di notte?...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa vuol dire essere italiani? La risposta di Nori e Borghesi

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