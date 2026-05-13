Mazzette a poliziotti per rubare dati riservati dei cittadini | tre le vittime calciatori cantanti e attori
Un’indagine condotta dalla Procura di Napoli ha smantellato un’organizzazione criminale coinvolta nello scambio di denaro con agenti e funzionari di polizia per ottenere dati riservati di cittadini. L’indagine ha portato all’arresto di dieci persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di altri diciannove soggetti. Tra le vittime figurano calciatori, cantanti e attori, che si sono visti sottrarre informazioni personali attraverso questa rete illecita.
L'inchiesta della Procura di Napoli ha portato a svelare una organizzazione criminale che, attraverso mazzette ad agenti e funzionari, riusciva ad ottenere dati sensibili dei cittadini, che poi rivendeva a caro prezzo: 10 arresti e 19 indagati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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