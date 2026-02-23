Operazione antidroga dei carabinieri eseguite 20 misure cautelari

Un blitz dei carabinieri di Pescara ha portato all’arresto di 20 persone coinvolte in un traffico di droga. La causa è stata un’indagine durata mesi, che ha scoperto un giro illecito di sostanze stupefacenti nel quartiere centrale. Durante le operazioni sono state sequestrate varie quantità di droga e arnesi usati per il confezionamento. Le forze dell’ordine hanno identificato numerosi sospetti e perquisito diverse abitazioni. La vicenda continuerà con ulteriori sviluppi.