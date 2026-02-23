Operazione antidroga dei carabinieri eseguite 20 misure cautelari
Un blitz dei carabinieri di Pescara ha portato all’arresto di 20 persone coinvolte in un traffico di droga. La causa è stata un’indagine durata mesi, che ha scoperto un giro illecito di sostanze stupefacenti nel quartiere centrale. Durante le operazioni sono state sequestrate varie quantità di droga e arnesi usati per il confezionamento. Le forze dell’ordine hanno identificato numerosi sospetti e perquisito diverse abitazioni. La vicenda continuerà con ulteriori sviluppi.
Dalle prime luci dell'alba di lunedì 23 febbraio non sono passati inosservati gli elicotteri delle forze dell'ordine che giravano nei cieli di Pescara Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia provinciale di Pescara nella mattinata di lunedì 23 febbraio.I militari dell'Arma hanno eseguito un totale di 20 misure cautelari. Coinvolte anche delle donne con le misure che sono state eseguite in tutto il territorio del Pescarese ma anche a San Severo in provincia di Foggia. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
