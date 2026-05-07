Publiacqua lavori | rubinetti a secco tre giorni per migliaia di utenze a Firenze Prato e provincia Ecco dove e quando

Da alcuni giorni, molte utenze di Firenze, Prato e zone limitrofe sono rimaste senza acqua per un intervento di Publiacqua. I lavori, mirati a rafforzare la rete idrica, sono previsti durare tre giorni. La sospensione riguarda diverse aree della città e della provincia, interessando sia zone centrali che periferiche. La società ha comunicato le date e le zone coinvolte attraverso avvisi pubblici e canali ufficiali.

FIRENZE – Nuovo intervento di lavori da parte di Publiacqua a Firenze e provincia per potenziare la cosiddetta “autostrada dell’acqua”. I lavori tra Lungarno Pecori Giraldi e Lungarno Colombo in programma dal 15 al 17 maggio 2026. L’opera prosegue quanto fatto un anno fa (a maggio 2025 con i lavori in piazza Donatello e piazza Beccaria) e permetterà di raddoppiare un ulteriore tratto della rete che, dall’impianto fiorentino dell’Anconella, distribuisce l’acqua potabile a Firenze, Prato e Pistoia (per un intervento che nel suo complesso vale 30 milioni). Uno “snodo cruciale” ma complesso, spiega Publiacqua, che avvia così una massiccia campagna di comunicazione per informare i cittadini sui possibili disagi legati alla tre giornidi cantieri.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Publiacqua, lavori: rubinetti a secco tre giorni per migliaia di utenze a Firenze, Prato e provincia. Ecco dove e quando Notizie correlate Maxi lavori di Publiacqua: disagi e mancanze d'acqua per migliaia di utenzeIn arrivo un grande intervento di Publiacqua per potenziare la cosiddetta “autostrada dell'acqua”. Leggi anche: Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco in tre Comuni per 8 ore Contenuti utili per approfondire Si parla di: Via Pistoiese chiusa anche se il cantiere è fermo, proteste a Narnali e Viaccia: Disagi senza senso. Publiacqua, lavori: rubinetti a secco tre giorni per migliaia di utenze a Firenze, Prato e provincia. Ecco dove e quandoFIRENZE – Nuovo intervento di lavori da parte di Publiacqua a Firenze e provincia per potenziare la cosiddetta autostrada dell’acqua. I lavori tra Lungarno Pecori Giraldi e Lungarno Colombo in ... firenzepost.it Lavori Publiacqua, disservizi 15-17 maggio tra Firenze e PratoDisservizi sulla fornitura dell'acqua, nell'area di Firenze e Prato, dal 15 al 17 maggio per il cantiere dell'Autostrada dell'acqua di Publiacqua: in quei giorni è prevista la posa delle nuove condott ... ansa.it