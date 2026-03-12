Raid nella farmacia del Tiberio Evoli maxi furto di farmaci oncologici | quattro arresti scoperta base logistica a Napoli

I carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo hanno effettuato un blitz nella farmacia del Tiberio Evoli, arrestando quattro persone in seguito a un maxi furto di farmaci oncologici. Durante l’operazione sono state scoperte anche una base logistica a Napoli e un traffico illecito di medicinali di alto valore. L’indagine è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Un duro colpo al traffico di farmaci oncologici e salvavita ad altissimo costo è stato inferto dai carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo che, al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno individuato e.