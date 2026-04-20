Nella movida milanese, un’indagine della Procura ha portato all’arresto di persone coinvolte in un giro di escort di lusso. Tra i clienti figurano diversi calciatori di Serie A, alcuni dei quali avrebbero usufruito di un pacchetto chiamato “servizio dopopartita”. La società al centro delle indagini è accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei locali della zona.

Un numero “ consistente ” di calciatori di Serie A figurano tra i clienti della società finita al centro di una indagine della Procura di Milano contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese. Secondo quanto emerge dall’inchiesta, infatti, ai giocatori veniva offerto loro un vero e proprio “ servizio dopopartita “. Il pacchetto completo costava alcune migliaia di euro e comprendeva serate in locali di lusso, poi camere in alberghi altrettanti costosi ed escort. Nell’ordinanza della giudice per le indagini preliminari di Milano, Chiara Valori, sarebbero riportati solo in parte i nomi dei clienti noti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arresti per escort di lusso a Milano: c’era anche il pacchetto “servizio dopopartita”, coinvolti diversi calciatori di Serie A

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