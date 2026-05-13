Maxi blitz anticrimine a Latina in campo anche la Squadra Mobile di Frosinone | 16 arresti e decine di perquisizioni
Alle prime luci dell’alba di martedì, una vasta operazione di Polizia ha portato a 16 arresti e decine di perquisizioni nel capoluogo pontino. La Squadra Mobile di Frosinone ha partecipato attivamente all’intervento, che ha colpito un’organizzazione criminale presente nella zona. L’azione si è svolta in più zone della città e ha visto coinvolti diversi reparti investigativi. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’intervento.
C'è anche il cruciale apporto operativo della Squadra Mobile della Questura di Frosinone nella vasta operazione di Polizia che, alle prime luci dell'alba di martedì, ha assestato un duro colpo alla criminalità organizzata nel vicino capoluogo pontino. L'imponente dispositivo di sicurezza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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