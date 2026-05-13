Maxi blitz anticrimine a Latina in campo anche la Squadra Mobile di Frosinone | 16 arresti e decine di perquisizioni

Alle prime luci dell’alba di martedì, una vasta operazione di Polizia ha portato a 16 arresti e decine di perquisizioni nel capoluogo pontino. La Squadra Mobile di Frosinone ha partecipato attivamente all’intervento, che ha colpito un’organizzazione criminale presente nella zona. L’azione si è svolta in più zone della città e ha visto coinvolti diversi reparti investigativi. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’intervento.

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