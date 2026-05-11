Non solo botti a Halloween ma anche decine di furti e vandalismi | giovane stanato dalla Squadra Mobile ora è agli arresti domiciliari

Durante le recenti festività di Halloween, le forze dell'ordine hanno identificato un giovane coinvolto in diversi episodi di furto e vandalismo. L’individuo, accusato di aver compiuto circa dieci furti in abitazioni e negozi, è stato rintracciato dalla Squadra Mobile e posto agli arresti domiciliari. Le indagini hanno anche riguardato atti di vandalismo ai danni di alcune proprietà, tra cui i Romiti.

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