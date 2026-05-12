IL VIDEO | Armi esplosivi e droga | 16 arresti e 22 perquisizioni a Latina

A Latina sono state arrestate 16 persone, con 14 portate in carcere e due poste agli arresti domiciliari, nell’ambito di un’operazione che ha portato a 22 perquisizioni. Le accuse rivolte agli arrestati includono estorsione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, evasione, danneggiamento seguito da incendio, oltre a spaccio e detenzione di droga. L’intervento delle forze dell’ordine ha riguardato vari reati legati a criminalità organizzata e traffico di sostanze stupefacenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui