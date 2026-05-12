IL VIDEO | Armi esplosivi e droga | 16 arresti e 22 perquisizioni a Latina
A Latina sono state arrestate 16 persone, con 14 portate in carcere e due poste agli arresti domiciliari, nell’ambito di un’operazione che ha portato a 22 perquisizioni. Le accuse rivolte agli arrestati includono estorsione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, evasione, danneggiamento seguito da incendio, oltre a spaccio e detenzione di droga. L’intervento delle forze dell’ordine ha riguardato vari reati legati a criminalità organizzata e traffico di sostanze stupefacenti.
Sedici persone arrestate - 14 finite in carcere e due ai domiciliari - accusate a vario titolo di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, evasione, danneggiamento seguito da incendio, nonché spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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UNO4. . ???Assalto al #Postamat di #Bitti, quattro arresti I #carabinieri hanno eseguito all’alba quattro misure cautelari per il colpo all’ufficio postale di Bitti. Durante le perquisizioni sequestrati armi, esplosivi e droga. facebook
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