Mauro Fadini candidato sindaco a Borgo di Terzo | Priorità ad ascolto iniziative e ambiente

Mauro Fadini si presenta come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Borgo di Terzo, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. In un'intervista, ha indicato come obiettivi principali un maggior ascolto delle esigenze dei cittadini, l'avvio di nuove iniziative e la tutela dell'ambiente. La campagna elettorale si concentra su questi temi, mentre i candidati si preparano a confrontarsi con gli elettori.

Si avvicinano le elezioni amministrative a Borgo di Terzo. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono due le liste in campo: da una parte “Nuova proposta”, con candidato sindaco Mauro Fadini e dall’altra “Cittadini per Borgo di Terzo” guidata dal candidato sindaco Stefano Vavassori, attuale primo cittadino. Nuova Proposta, attuale minoranza consiliare, ha voluto garantire agli elettori una scelta democratica su più liste e proporre una valida alternativa all’attuale amministrazione. Abbiamo contattato persone che già ci avevano sostenuto e individuato nuovi candidati che si sono resi disponibili. Cercheremo di rendere il centro storico attrattivo agevolando gli interventi edilizi, le iniziative commerciali e regolando la sosta delle auto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dal Villaggio Mediterraneo al Tricalle, una giornata di ascolto e proposte per il candidato sindaco LegniniUna giornata immerso nella città, quartiere per quartiere, per ascoltare e raccogliere le istanze di chi ci vive e ci lavora ogni giorno.

Leggi anche: Luigi Elena unico candidato sindaco a Fuipiano: “Priorità a territorio e persone”