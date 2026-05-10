Dal Villaggio Mediterraneo al Tricalle una giornata di ascolto e proposte per il candidato sindaco Legnini

Nella giornata dedicata all’ascolto, il candidato sindaco ha visitato il quartiere Villaggio Mediterraneo e il Tricalle, incontrando cittadini e operatori locali. L’obiettivo è stato raccogliere le esigenze e le proposte di chi vive e lavora in quei quartieri. Durante gli appuntamenti sono state ascoltate diverse opinioni e si sono discusse questioni legate alla vita quotidiana e ai servizi offerti alla comunità.

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