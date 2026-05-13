Mauro Corona su Valditara e Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse | A un ministro dell' Istruzione non sono permessi lapsus

Durante un evento di inaugurazione di una scuola intitolata a Piersanti Mattarella, uno scrittore ha ricordato di avere 18 anni quando vide una foto del presidente Sergio Mattarella che portava fuori dalla macchina il fratello, ucciso dalle Brigate Rosse. Ha anche commentato che a un ministro dell'Istruzione non sono permessi errori di battitura, facendo riferimento a dichiarazioni recenti.

«Sono qui per l'inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all'epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il fratello assassinato dalle Brigate rosse e lo tirava furi dalla macchina». Il ministro dell'Istruzione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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