Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate rosse bufera sul ministro Valditara | E' stato un lapsus

Un episodio recente ha portato nuovamente sotto i riflettori il ministro dell'Istruzione, coinvolto in una discussione pubblica dopo aver commentato una vicenda storica relativa all'omicidio di un politico negli anni Settanta. Durante un intervento, il ministro ha fatto un'affermazione che è stata successivamente definita come un lapsus, generando reazioni e dibattiti sui social e sui media. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche più ampie legate alle dichiarazioni pubbliche del ministro.

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Una nuova polemica investe Giuseppe Valditara: il ministro dell'Istruzione spesso è finito al centro dell'attenzione mediatica per frasi altisonanti ed eccessive. Stavolta lo scivolone è stato pronunciato durante il taglio del nastro ad Avellino di una scuola intitolata a Piersanti Mattarella.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella: "Ucciso dalle Brigate Rosse", poi: "Lapsus, contro di me sciacallaggio" - VIDEOIl ministro Valditara attribuisce per errore alle Brigate Rosse l’omicidio di Piersanti Mattarella. Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse”“Sono qui per l’inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all’epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gaffe di Valditara sull'uccisione di Piersanti Mattarella: Ucciso dalle Brigate Rosse; 5 maggio: all’Università di Parma Miguel Gotor presenta il suo libro L’omicidio di Piersanti Mattarella; Omegna, il premio della Resistenza al libro di Miguel Gotor su Piersanti Mattarella; Caso Mattarella: per il depistaggio serve un danno reale alle indagini. Ucciso dalle Br, gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella, lui: 'Solo un lapsus'Il Ministro Giuli in Tv ironizza su un post di Salvini che parla di assenteismo: Si scusa del fatto che frequenta poco il ministero ... rainews.it Valditara e la gaffe su Piersanti Mattarella: «Fu ucciso dalle Brigate Rosse». Lui: «Solo un lapsus, contro di me uno sciacallaggio»Come raccontato qui, per l’uccisione di Mattarella (6 gennaio 1980) è stata condannata la Cupola mafiosa, ma resta il mistero dei killer, mai individuati nonostante le confessioni di decine di pentiti ... corriere.it “Piersanti Mattarella Fu assassinato dalle Brigate rosse”. Siamo all’apoteosi. Quest’uomo che, per nostra somma sfortuna, di mestiere fa il ministro dell’Istruzione si è presentato in Irpinia all’inaugurazione di una scuola intitolata a Piersanti Mattarella e ha mot - facebook.com facebook Il video in cui il ministro Valditara dice che Piersanti Mattarella è stato ucciso dalle Brigate Rosse x.com