Durante un evento dedicato a una scuola intitolata a Piersanti Mattarella, il ministro dell'Istruzione ha affermato che Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse. Nel suo discorso, ha ricordato un’immagine del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il fratello assassinato e lo portava fuori dalla macchina. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

“Sono qui per l’ inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all’epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il fratello assassinato dalle Brigate Rosse e e lo tirava furi dalla macchina. Piersanti è stato un esempio di lotta alla mafia, di legalità, aveva avviato un percorso di riforme sul tema degli appalti pubblici e ricordarlo con questa intitolazione è atto di grande importanza”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in Irpinia, attribuendo alle Br l’omicidio del fratello del capo dello Stato, all’epoca presidente della Regione Sicilia, commesso dalla mafia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse”

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