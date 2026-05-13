A poco più di un mese dall'inizio degli esami di maturità, fissato per il 18 giugno con la prima prova di italiano, sono stati pubblicati online gli elenchi dei presidenti di commissione. Questi elenchi consentono di conoscere i nomi delle persone che guideranno le commissioni durante le prove. Gli studenti e le istituzioni scolastiche possono consultarli per avere informazioni aggiornate prima dell'inizio degli esami.

Manca ormai poco più di un mese alla maturità, che inizierà ufficialmente giovedì 18 giugno con la prima prova di italiano. È di queste ore la divulgazione della lista dei presidenti esterni di commissione. Gli uffici di Viale Trastevere, con la nota ministeriale n. 9046, hanno autorizzato la pubblicazione delle graduatorie regionali contenenti i nomi dei presidenti scelti per la maturità 2026. La commissione sarà ridotta. E questa è una delle novità della nuova maturità prevista nella riforma degli esami di Stato. Per quanto sia una commissione mista, il numero dei rappresentanti è ridotto a soli cinque elementi: due commissari interni, scelti tra il personale della scuola, due commissari esterni, provenienti da altri istituti e un presidente di commissione che sarà esterno.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Maturità 2026, online gli elenchi dei presidenti di commissione: come consultarli

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