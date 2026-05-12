Maturità 2026 | ecco gli elenchi regionali dei Presidenti AGGIORNATO

Domani, 12 maggio, gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. Questa comunicazione riguarda le nomine in diverse regioni italiane e rappresenta il primo passo ufficiale nella preparazione degli esami di fine ciclo scolastico. I documenti saranno disponibili online e forniranno i dettagli sui nominativi assegnati alle varie commissioni provinciali.

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Gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno domani 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. L'insediamento della Commissione avverrà martedì 16 giugno. Gli esami inizieranno il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta. L'articolo Maturità 2026: ecco gli elenchi regionali dei Presidenti AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maturità 2026: ecco gli elenchi regionali dei Presidenti [IN AGGIORNAMENTO]Gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno domani 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. Maturità 2026: gli elenchi regionali dei Presidenti saranno pubblicati domani 12 maggio. NOTA MinisteroGli Uffici scolastici regionali pubblicheranno domani 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. Argomenti più discussi: Maturità 2026, il 12 maggio saranno pubblicati gli elenchi dei presidenti di commissione: quando si conosceranno invece i nomi dei commissari esterni?; Maturità 2026, SOSTITUZIONE Presidenti e Commissari. Ecco i MODELLI MAD. Chi può presentare domanda? Tutti gli ELENCHI in aggiornamento; Maturità 2026, scatta il countdown: nomi dei Presidenti attesi entro la settimana; Maturità 2026, la lista del Ministero si allarga: ecco le nuove calcolatrici Canon ammesse all'Esame. Presidenti di commissione alla Maturità 2026, ecco gli elenchi pubblicati dagli USROggi, 12 maggio, gli USR stanno pubblicando gli elenchi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2026.I Presidenti saranno, come sempre, esterni, mentre i commissari quest’anno saranno ... tecnicadellascuola.it