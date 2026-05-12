Domani, 12 maggio, gli Uffici scolastici regionali renderanno pubblici gli elenchi con i nomi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. La pubblicazione riguarda le diverse regioni del paese e si concentra sui nominativi di chi guiderà le commissioni d'esame. Questi elenchi rappresentano un passaggio importante in vista delle prove di fine ciclo scolastico. La loro diffusione si inserisce nel calendario previsto per l'organizzazione dell'esame.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno domani 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. L'insediamento della Commissione avverrà martedì 16 giugno. Gli esami inizieranno il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta. L'articolo Maturità 2026: ecco gli elenchi regionali dei Presidenti IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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