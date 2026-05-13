Domani, 12 maggio, saranno pubblicati gli elenchi regionali dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. Gli uffici scolastici regionali forniranno i dettagli relativi ai nomi delle persone incaricate di presiedere le commissioni d'esame in ogni regione. L'elenco completo sarà disponibile online, permettendo di conoscere i nominativi assegnati in ogni area geografica.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno domani 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. L'insediamento della Commissione avverrà martedì 16 giugno. Gli esami inizieranno il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta. L'articolo Maturità 2026: ecco gli elenchi regionali dei Presidenti COMPLETO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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