Matteo Tedde l’intervista all’attore al cinema con Quasi Grazia | Tutto succede per un motivo

Da virgilio.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C’è una generazione intera che cresce con la sensazione di dover fuggire prima ancora di capire da cosa. Ragazzi che lasciano le isole, le province, i paesi troppo piccoli per contenere il rumore che hanno dentro. Partono senza una vera direzione, spesso senza nemmeno un progetto preciso, mossi più da un istinto di sopravvivenza che da un’ambizione definita. Matteo Tedde appartiene a questa generazione inquieta e silenziosa, fatta di giovani che cercano un posto nel mondo mentre cercano, contemporaneamente, anche un modo per restare vivi dentro. In Quasi Grazia, il film di Peter Marcias al cinema dal 14 maggio, Matteo Tedde interpreta Andrea Pirodda, l’uomo che per anni intrattenne un intenso rapporto epistolare con Grazia Deledda.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Matteo Tedde, l’intervista all’attore al cinema con Quasi Grazia: “Tutto succede per un motivo”
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