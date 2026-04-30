L'attore protagonista del film “L’Oratore” ha dichiarato di non avere obiettivi precisi, preferendo seguire il corso naturale della vita. Nel film interpreta un padre che lascia un segno, esplorando temi come memoria, radici e libertà. Durante l'intervista, ha spiegato di concentrarsi sulla sua interpretazione senza porsi limiti o aspettative. La pellicola vede l’attore impegnato in un ruolo che mette in risalto le sue capacità recitative.

Ci sono presenze che non hanno bisogno di durare a lungo per restare. Entrano, sfiorano qualcosa di profondo e poi si ritirano, lasciando dietro di sé una traccia che continua a lavorare in silenzio. È una forma di verità rara, quasi invisibile, che non si misura nel tempo in scena ma nella qualità dello sguardo, nella densità di ciò che resta. In L’Oratore, il film di Marco Pollini al cinema dal 30 aprile, la presenza di Marcello Fonte è esattamente questo: un passaggio breve, ma necessario. Un’origine più che un ruolo. Una radice. C’è qualcosa, nel suo modo di stare dentro le storie, che non sembra mai costruito. Come se non interpretasse davvero, ma ricordasse.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marcello Fonte, intervista all'attore al cinema nel film L’Oratore: “Non mi pongo traguardi, seguo la vita”

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EVENTO SPECIALE DOMENICA! Don Chisciotte (Drammatico) 1h52’ in sala da VENERDI’ 1 maggio Spettacoli ore 17.45 Regia di Fabio Segatori con Alessio Boni, Fiorenzo Mattu, Angela Molina, Marcello Fonte, Galatea Ranzi Domenica 3 maggio interverr - facebook.com facebook