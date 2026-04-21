Francesco Rodrigo intervista all' attore al cinema con Rotten Tree | Le idee si muovono sempre gli ideali no

L'attore protagonista di Rotten Tree ha parlato della sua esperienza sul set, descrivendo il progetto come il più impegnativo della sua carriera. Durante l'intervista, ha condiviso dettagli sulle sfide affrontate, comprese le difficoltà personali legate al ruolo. Ha inoltre spiegato come le idee si evolvano continuamente durante le riprese, mentre gli ideali restano stabili nel tempo. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche prossimamente.

Ci sono personaggi che non si limitano a entrare nella pelle di chi li interpreta, ma finiscono per aprire crepe, riportare a galla ricordi, costringere a guardarsi dentro con una sincerità quasi dolorosa. Giulio, protagonista col volto di Francesco Rodrigo di Rotten Tree, al cinema dal 22 aprile, è uno di quei personaggi. È un giovane attore con un passato fatto di droga, violenza, abbandono e ferite che non si rimarginano mai davvero. Vive sospeso tra i set cinematografici, le interviste televisive, il bisogno di apparire forte e il peso di ricordi che continuano a tornare, come se non esistesse un luogo abbastanza lontano in cui nascondersi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Francesco Rodrigo, intervista all'attore al cinema con Rotten Tree: “Le idee si muovono sempre, gli ideali no” Notizie correlate Leggi anche: Francesco Colella, l'intervista all'attore al cinema col film ‘La Gioia’: “L’arte di restare umano” Si muovono gli imperi e c’è sempre una mappa da aggiornare. Cartografia del XXI secoloStrumento nelle mani dei potenti di tutte le epoche, le carte hanno mentito e imbrogliato.