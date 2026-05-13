Matteo Franzoso morto il padre accusa | Il Dt lo chiamava frocetto di Sestriere

Marcello Franzoso, padre di Matteo, lo sciatore di 25 anni deceduto otto mesi fa durante un allenamento a Santiago del Cile, ha rilasciato dichiarazioni in cui accusa il direttore tecnico di aver chiamato suo figlio con insulti offensivi. La vicenda riguarda il rapporto tra lo sportivo e il suo staff tecnico, con le parole del padre che fanno riferimento a un presunto comportamento inappropriato. La famiglia ha deciso di rendere pubbliche le sue accuse.

Marcello Franzoso è il padre di Matteo, lo sciatore di 25 anni morto otto mesi fa in allenamento, sulle nevi di Santiago del Cile. In un’intervista a La Stampa Marcello dice che il direttore tecnico della Nazionale Max Carca lo offendeva e lo bullizzava: «Mi chiedo per quale motivo il mio Matteo venisse insultato dal signor Massimo Carca che, quando andava male in gara, gli aveva coniato il nome “il frocetto di Sestriere”». Il frocetto di Sestriere. La Federazione Sport Invernali non ha mai commentato. Carca ha detto: «Per favore lasciatemi stare. Mi hanno girato il post, non seguo i social. Con Matteo avevo il mio rapporto e nessuno me lo può togliere.🔗 Leggi su Open.online

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