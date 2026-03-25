Durante una seduta alla Camera dei Deputati, è stato ricordato un ex esponente politico. Un intervento ha suscitato applausi tra i presenti, con commenti rivolti a chi in passato lo aveva criticato. In apertura di discussione, una donna ha preso la parola per proclamare una nomina, citando specifici articoli del regolamento parlamentare. La discussione si è concentrata su temi legati alla carriera e alle controversie del passato del politico.

“Proclamo deputata, a norma dell’articolo 17 bis comma 3 del Regolamento, per la quarta circoscrizione Lombardia 2, nell’ambito del collegio plurinominale 01, Manuela Maffioli”, ha detto il presidente di turno dell’aula della Camera Giorgio Mulè annunciando, oggi pomeriggio, alla Camera, la donna che sostituirà Umberto Bossi nel gruppo Lega, dopo la rinuncia di Matteo Luigi Bianchi, primo dei non eletti. Chi è Manuela Maffioli che subentra a Umberto Bossi. Manuela Maffioli è una giornalista professionista e una figura di lungo corso della politica locale lombarda, in particolare a Busto Arsizio, dove ha ricoperto più volte incarichi amministrativi di primo piano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il ricordo di Bossi alla Camera. “Oggi lo applaude chi prima lo chiamava ladro”. Una donna al suo posto

Articoli correlati

Sanchez non si piega a Trump e la sinistra italiana lo applaude: al governo avrebbe avuto il suo stesso coraggio?Una decisione che non è stata influenzata neanche dalle minacce dello stesso Donald Trump che ieri, nel corso di una conferenza stampa congiunta con...

Leggi anche: Conte accerchiato: “L’Inter gli ha regalato lo Scudetto. Ecco chi al suo posto”

Approfondimenti e contenuti su Il ricordo di Bossi alla Camera Oggi lo...

Temi più discussi: Morte Bossi, il ricordo di Formigli: Non ha mai rinnegato le radici antifasciste della sua Lega; La morte di Bossi, un cordoglio bipartisan; Umberto Bossi, il ricordo di Fiorello Provera: Era un uomo del popolo; L’addio a Umberto Bossi, il ricordo di Paolo Grimoldi: Siamo i figli che non tradiranno le loro radici.

Alla Camera il ricordo del Senatùr Bossi. Pellicini: Ha cambiato la politica del paese con nuovi temi e nuovi toniNella seduta di mercoledì 25 marzo il Presidente Fontana ha ricordato l'uomo, il politico e l'amico. Una seduta solenne segnata da interventi istituzionali e da momenti di raccoglimento ... varesenews.it

Ricordo di Bossi in consiglio: Fagioli propone l’omaggio, Licata Doveroso al di là delle differenzeSARONNO – Un minuto di silenzio per ricordare Umberto Bossi. È la richiesta avanzata, martedì sera 24 marzo, in consiglio […] ... ilsaronno.it

Commemorazione solenne a Montecitorio per Bossi: minuto di silenzio e lunghi applausi. - facebook.com facebook

Morte Umberto Bossi, il suo posto alla Camera va a Manuela Maffioli #umbertobossi x.com