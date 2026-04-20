Un bambino di sette anni è morto in una piscina, e il padre ha accusato di aver trovato la grata di protezione rimossa. La famiglia aveva scelto quella struttura per celebrare il suo compleanno, che si era svolto il 16 aprile. La vicenda sta attirando l'attenzione delle autorità, che hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell’incidente. La denuncia del padre si concentra sulla presunta mancanza di adeguate misure di sicurezza.

"Dovevamo festeggiare il settimo compleanno che era stato il 16 aprile e avevamo scelto questo struttura. Era tutto abbastanza tranquillo, l'acqua era bassa. A un certo punto mi sono girato per posare delle cose e non l'ho più visto". A parlare è Antonello Petrucci, il padre del piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni che è annegato sabato scorso alle terme 'Le Vescine' a Suio, in provincia di Latina. "Era pieno di bambini, mio figlio potrebbe essere morto per una negligenza", ha accusato. "Ho visto il corpicino di Gabriele rannicchiato in questo condotto d'aspirazione - ha proseguito il padre di Gabriele -. Ho provato a prenderlo con le mie mani.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gabriele morto in piscina, l'accusa del padre: "Quella grata è stata messa"

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